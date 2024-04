Un uomo di 53 anni è stato accoltellato nei pressi di centro scommesse che si trova sulla statale 113 nei pressi del Bivio Foresta a Carini. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è rimasto ferito nel corso di una lite tra vicini.

I due si sono incontrati casualmente lì nel centro scommesse e durante una lite la vittima è stata raggiunta da numerose coltellate e si trova in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando l’aggressore che sarebbe stato già individuato.

La vittima è stata ferita con 20 coltellate, dieci all’addome e sta per essere portato in chirurgia per essere operato.

A sollecitare l’intervento dei militari dell’Arma sarebbero stati alcuni testimoni della lite il cui movente deve ancora essere chiarito. Secondo una prima ricostruzione il 52enne, incensurato, avrebbe avuto un’accesa discussione con un conoscente, forse un vicino di casa, che a un certo punto avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito più volte.

La vittima si sarebbe difesa proteggendosi con le braccia prima di stramazzare al suolo.