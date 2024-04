Si avvia a soluzione il problema del trasporto pubblico a servizio degli studenti pendolari della provincia di Siracusa che frequentano l’università Kore di Enna.

Ne dà notizia Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, che si era interessato della situazione, dopo le sollecitazioni dei sindaci dei comuni dell’area e degli studenti.

Dalla prossima settimana sarà infatti attiva una nuova linea di bus giornalieri che tutte le mattine porteranno i pendolari da Pozzallo, Ispica, Rosolini e Siracusa, fino a Palermo, con sosta intermedia ad Enna, con arrivo entro l’orario di inizio delle lezioni.

A a questa soluzione diretta si aggiungono le ulteriori possibilità offerte dalla nuova linea Ispica-Catania già attiva da qualche giorno.

“Siamo grati alla società Interbus – afferma Gennuso – che ha raccolto la nostra richiesta di potenziamento dell’offerta, nello spirito di fornire ai cittadini e agli studenti un vero servizio pubblico, indispensabile per tutti coloro che per ragioni di studio o lavoro sono costretti a viaggiare giornalmente e per i quali adesso saranno notevolmente ridotti i disagi.”

La nuova corsa giornaliera – da lunedì a venerdì – da Pozzallo a Palermo partirà alle 5,25 del mattino con arrivo alla Kore di Enna alle 8.10, dopo le soste a Ispica, Rosolini e Siracusa.

Il ritorno è previsto con partenza da Enna alle 14.45.