Il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri annuncia l’apertura di un altro parco attrezzi a corpo libero, una nuova istallazione che arricchisce la villetta di piazza Toronto.

Si tratta di una nuova area fitness all’aperto, che comprende 22 blocchi di attrezzi a corpo libero, perfettamente integrati nel verde dell’area, che permetterà ai cittadini di praticare attività fisica all’aria aperta con attrezzature moderne e sicure.

L’installazione di dei due parchi è frutto di un impegno congiunto e di due distinti finanziamenti che hanno permesso di realizzare un progetto ambizioso, mirato al benessere dei cittadini e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Il sindaco ha espresso grande soddisfazione per il completamento di questo progetto: “Questo nuovo parco attrezzi a corpo libero è un segno tangibile dell’impegno della nostra amministrazione verso la promozione di uno stile di vita sano e attivo. È con orgoglio che inauguriamo questa struttura, convinti che offrirà ai nostri cittadini un’opportunità preziosa per migliorare la propria salute fisica, in un contesto naturale ed accogliente.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Giordano, da parte sua, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra finanziamenti e progettazione: “La realizzazione di questo parco è frutto di una pianificazione attenta e di una gestione efficiente delle risorse disponibili. Abbiamo lavorato per garantire che questa struttura fosse non solo funzionale ma anche esteticamente integrata con l’ambiente circostante, contribuendo così alla creazione di uno spazio pubblico più vivibile e attrattivo.”

Con l’apertura del nuovo parco attrezzi a corpo libero, il Comune rafforza il proprio impegno verso la creazione di infrastrutture che promuovono la salute e il benessere dei cittadini, arricchendo al contempo la qualità e la fruibilità degli spazi urbani.