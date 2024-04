Il Tribunale di Agrigento, dott.ssa Fulvia Veneziano, ha assolto due donne canicattinesi dall’accusa di stalking, violazione di domicilio, lesioni e minacce.La Damiano era accusata di stalking per avere mandato sms minatori ad una donna canicattinese, mentre l’altra era accusata di essersi introdotta nell’abitazione della stessa canicattinese e di averla minacciata di morte. Il Giudice monocratico, accogliendo le tesi difensive, assolveva le due donne dai reati di stalking e violazione di domicilio perchè il fatto non sussiste e dichiarava il non doversi procedere per il reato di minaccia per difetto della condizione di procedibilità. Le due donne sono difese dagli avvocati Annalisa Lentini e Angelo Asaro.