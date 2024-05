Il Lions Club Campobello due Rose, presieduto dal dott. Giacomo Gatì, alla presenza del Commissario del Comune dott.ssa Teresa Burgio e del Presidente di Circoscrizione Avv. Giacomo Cortese, ha inaugurato la prima libreria digitale del territorio.Il progetto nasce in collaborazione con Liber Liber, organizzazione di volontariato che ha come obiettivo la promozione di ogni espressione artistica e intellettuale e con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata. La Biblioteca Digitale è un progetto ambizioso che mira a rendere la conoscenza accessibile a tutti, ovunque e in qualsiasi momento.

“Grazie alle moderne tecnologie, tutti gli utenti potranno esplorare un vasto assortimento di libri digitalizzati attraverso la scansione di un QR Code con qualsiasi device abilitato. La Biblioteca Digitale vuole essere l’inizio di un percorso che il Lions Club Campobello due Rose intraprenderà nella cittadina, incoraggiando lo scambio di idee e la creazione di una comunità Culturale.I primi pannelli con i QR Code si trovano nelle pensiline della fermata degli autobus di Piazza della Vittoria.Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, compresi i nostri donatori, i nostri partner tecnologici e il nostro team dedicato, formato da Nunzia Callari, Carmelo Paci, Salvatore Paci, Giustino Gatì e tutti i soci”, ha commentato il presidente Giacomo Gatì