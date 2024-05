Attende sotto casa l’ex fidanzata e, dopo averla insultata, la colpisce più volte in mezzo alla strada. È successo negli scorsi giorni nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Una quarantenne agrigentina è finita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove le sono stati diagnosticati traumi sparsi. Per fortuna è rimasta ferita soltanto in maniera lieve e la prognosi è di pochi giorni. Ad aggredirla, secondo quanto ricostruito, l’ex fidanzato.

Alla base dell’insano gesto ci sarebbe la fine della relazione sentimentale a cui l’uomo non si sarebbe rassegnato. E così, nelle scorse sere poco prima della mezzanotte, avrebbe atteso il rientro a casa dell’ex compagna. L’accesa discussione, in breve tempo, si sarebbe trasformata in aggressione. La donna, dopo essere stata colpita, è riuscita a divincolarsi e chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto la testimonianza e avviato le indagini.