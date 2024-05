Naxos prima colonia fondata dai greci in Sicilia

Su iniziativa dell’assessore alla cultura Fulvia Toscano,nasce il tavolo tecnico permanente tra Naxos dii Sicilia e Grecia.Emblematica a tal proposito è stata la performance che

si è svolta ad Enna nell’area archeologica Naxos con l’evento appunto ‘Rievocazione storica della fondazione di Naxos^ Prima colonia fondata dai greci in Sicilia nell’otttavo sec A C.Tra teatro ,cinema,testi storici ,filosofia e letteratura siamo riusciti a creare una forte rete tra istituzioni ,enti locali ed associazioni sul territorio siculo e non solo e ad assolvere al ruolo principale quale è la diffusione della cultura come volano di sviluppo..L’ingresso gratuito la prima settimana di ogni mese presso i parchi archeologici e musei , disposto dalla Regione Siciliana ha favorito l’afflusso degli spettatori che hanno animato lo spettacolo.Tra Maggio e Settembre 2024 si prevede un cartellone fecondo di iniziative.

Nuccia Grassonelli