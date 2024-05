Nel Palazzo Comunale l’a civica anministrazione di Ravanusa ha ricevuto l’ASD Calcio “Quelli del venerdi”. Il sindaco, Salvatore Pitrola: “È stato un bell’incontro che ho voluto fare alla vigilia della trasferta in Lombardia di questa nostra Associazione Ravanusana, che sarà impegnata in questo weekend in un Torneo Internazionale di Calcio amatoriale, all’insegna dell’amicizia e del fair play.

Ringraziamo questi nostri Campioni che portano con orgoglio in alto e in giro il nome di Ravanusa.

Tanti auguri per un buon risultato e soprattutto di continuare a coltivare e creare nel nome della nostra Città questi legami dal grande valore sportivo”.

Giovanni Blanda