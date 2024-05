Il Circolo del Partito Democratico di Canicattì esprime rammarico e sorpresa per il comunicato

diffuso alla stampa e sottoscritto da due consiglieri comunali che non hanno mai manifestato prima

di tale intervento alcuna insofferenza in merito alla gestione del Circolo cittadino, da dirigenti che,

pur essendo componenti di tali organi, non hanno mai partecipato alle riunioni e da altri che non

sono neanche iscritti al Partito.

Note stampa di questo tenore, inviate agli organi di informazione in prossimità delle elezioni

europee, sono funzionali ad agevolare le destre e mirano evidentemente a danneggiare il lavoro che

tanti dirigenti e militanti democratici stanno realizzando nei territori per sostenere i nostri ideali ed

i nostri candidati.

Respingiamo quanto affermato nel comunicato, frutto di sterile personalismo e diretto ad

alimentare zizzania nel Circolo cittadino, ed invitiamo tutti i democratici ad impegnarsi nella

campagna elettorale per le elezioni europee, sostenendo i nostri candidati e adoperandosi affinché

prevalgano in europa i valori democratici e progressisti.

Il Segretario del Partito Democratico di Canicattì

Gaetano Vella