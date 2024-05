L’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare a una ditta esterna la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi verdi del paese. Questa decisione è stata presa nell’ottica di una migliore gestione e di un maggiore decoro degli spazi pubblici urbani, per mantenere un ambiente pulito e accogliente per i cittadini e i visitatori.

La scelta di esternalizzare i servizi di pulizia si è resa necessaria per sopperire alla mancanza di personale, dovuta ai numerosi pensionamenti che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, la stagione estiva richiede una maggiore frequenza di interventi di pulizia a causa dell’aumento di presenze e visitatori esterni.

Con l’esternalizzazione del servizio, dettato da una carenza di personale addetto, ci aspettiamo un miglioramento dei servizi erogati all’utenza, colmando così le lacune dovute alla discontinuità nella gestione interna del servizio.

L’affidamento comporta per altro una semplificazione delle funzioni amministrative in capo all’Ente, che si vede così alleggerito di una parte delle attività gestionali. Ciò è in linea con l’evoluzione del sistema dei servizi pubblici locali che vede la separazione della titolarità della funzione pubblica rispetto alla effettiva produzione del servizio.

A tal proposito, il Sindaco ha dichiarato: Affidare ad una ditta esterna il servizio di pulizia degli spazi verdi pubblici ci permetterà di mantenere gli standard qualitativi attesi dai cittadini, soprattutto in un periodo come quello estivo, in cui la nostra città vede un incremento significativo di presenze. Questa decisione, seppur dettata dalla necessità, è stata presa con l’intento di offrire un servizio più efficiente, rispondendo alle esigenze della nostra comunità e garantendo così un alto livello di decoro urbano. Una priorità da sempre per questa amministrazione.