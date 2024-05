Sono tanti i problemi che attanagliano l’isola di Linosa; i cittadini si sentono abbandonati a se stessi. Un lenzuolo bianco con la scritta blu “Prefetto ti aspettiamo” è apparsa in un balcone dell’isola. Quest’oggi, vista la presenza del prefetto di Agrigento Filippo Romano a Lampedusa, il comitato Linosa 28gennaio ha deciso di mobilitarsi in una manifestazione di protesta, civile e rispettosa, per scuotere le istituzioni a partire dal Comune e quindi poi la Regione lo Stato e anche l’Europa.

“Non è più possibile sopportare oltre uno stato di totale assenza di tutte le istituzioni; da tempo qui manca persino un delegato sindaco ma oltre a questo, non credo sia giusto non ottenere risposte.Per noi sarebbe importante riuscire a potere interloquire con sua eccellenza il Prefetto di Agrigento; sarebbe bello e opportuno che lui preferisse magari venire qui a Linosa per toccare con mano quelle che sono le nostre urgenze e le nostre difficoltà”, ha spiegato Antonella Brignone portavoce del comitato a Lampedusa 2 minuti.