Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma 3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18:00 di lunedì 27 maggio 2024 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 19,00 in seconda convocazione. Pertanto, si invita a partecipare alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. LETTURAEAPPROVAZIONEVERBALISEDUTEPRECEDENTI;

3. INTERROGAZIONI;

4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “DISCUSSIONE IN ORDINE ALLA NOTA PROT. 14409 DEL 09 APRILE 2024 “RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVO AL II SEMESTRE 2023 – ARTT. 8,9 E 10 DELIBERAZIONE CC N. 29 DEL 20/03/2013”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 21440 DEL 22/05/2024, PRESENTATA DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;

5. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVO SMALTIMENTO A SEGUITO DELLE NOTE PROT. N. 8501 DEL 27/02/2024; PROT. N.9743 DEL 05/03/2024; PROT. N. 10031 DEL 06/03/2024; PROT. N. 13325 DEL 28/03/2024 RELATIVE A RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI E RILEVAZIONE DI POSSIBILI INCONGRUENZE SU SMALTIMENTO DI PLASTICA E METALLI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 21444 DEL 22/05/2024, PRESENTATA DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “DEROGA AL PRG (ART. 14 DEL DPR N. 3802001), PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO DA ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO NELLA VILLETTA PUBBLICA ATTIGUA ALL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI VIA P.P. PASOLINI”,

PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 11631 DEL 18/03/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. A. LA VECCHIA;

7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 – SENTENZA N. 701/2024 EMESSA DAL TAR PER LA SICILIA NELLA CONTROVERSIA MARTURANA ANTONIO CONTRO COMUNE DI CANICATTÌ’ REG.RIC. N. 1708/2023”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 19423 DEL 09/05/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. A. LA VECCHIA;

8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022-2024 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 19426 DEL 10/05/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 5 ING. G. MELI;

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.267/00 SENTENZA N. 756/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO NELLA CONTROVERSIA NICOSIA CONTRO COMUNE DI CANICATTI’ R.G. N. 1361/2023.”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 19584 DEL 13/05/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 5 ING. G. MELI;