Un contributo pubblico al Comune di Ravanusa. Il sindaco Salvatore Pitrola: “Abbiamo il piacere di comunicarvi che l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio Servizi Sociali ha concesso un contributo di € 11.237,13 al Comune di Ravanusa per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba)”. I Peba sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e del territorio per tutti i cittadini. Ancora il sindaco: “Proseguiamo con la pianificazione e la progettazione di opere pubbliche di fondamentale importanza per il territorio”.

Giovanni Blanda