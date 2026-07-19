Nessuna minaccia ma soltanto un atteggiamento di insofferenza al controllo. Il gup del tribunale di Agrigento, Laerte Conti, ha assolto due fratelli agrigentini dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale I 2 già noti alle forze dell’ordine per essere stati coinvolti nei recenti blitz contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle. La Procura di Agrigento aveva chiesto la condanna di entrambi.
“Minacce ai carabinieri durante perquisizione”, assolti due fratelli
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