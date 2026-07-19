Decreto firmato dal Sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, sul rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti biodegradabili (umido) e il contenitore scarrabile dei residui della pulizia stradale, presso il piazzale di ingresso dell’ex discarica in contrada “”Bifara – Favarotta””. Il deposito e’ individuato sino al prossimo 31 dicembre
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili rifiuti
Decreto firmato dal Sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, sul rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti biodegradabili (umido) e il contenitore scarrabile dei residui della pulizia stradale, presso il piazzale di ingresso dell’ex discarica in contrada “”Bifara – Favarotta””. Il deposito e’ individuato sino al prossimo 31 dicembre