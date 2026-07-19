Ladri in azione in contrada Giuliana a Canicattì dove sono state prese di mira due aziende. Rubati un camion pieno di uva poi ritrovato vuoto a Naro. Il bottino si aggira sui 25 mila euro. I ladri hanno poi puntato l’attenzione su un deposito di liquori da dove sono state sottratte bottiglie di alcol. Qui il danno provocato ammonta a circa 15 mila euro. Indagano i carabinieri.