

“”Con grande emozione e profondo senso di responsabilità – esordisce Paci -, oggi, 17 luglio 2026, durante la Convention del Distretto 108YB Sicilia svoltasi a Enna, ho ricevuto dal Governatore Giuseppe Walter Buscema il prestigioso incarico di Presidente della Zona 2 – Agrigento per l’Anno Sociale 2026/2027.

Accolgo questo incarico con gratitudine, consapevole dell’onore che rappresenta e dell’impegno che richiede. Sarà mio obiettivo operare con spirito di servizio, ascolto e collaborazione, sostenendo i Club della Zona e favorendo una sempre maggiore unità tra i soci, nel rispetto dei valori che ispirano il Lionismo.

Un sentito ringraziamento al Governatore Walter Buscema per la fiducia accordatami e a tutti gli amici Lions che, con il loro sostegno, rendono possibile questo percorso.

Inizia un nuovo cammino che affronterò con entusiasmo, mettendo al centro il servizio alla comunità e il motto del nostro Governatore:

“Generosità, Gentilezza e Gioia nel Servire””.

Giovanni Blanda