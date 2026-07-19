Domenica, a Campobello di Licata, il “” clou”‘ della Festa Beata Maria Vergine di Lourdes.
Nella Chiesa dell’Immacolata, alle ore 9, Santa messa.
Alle ore 11, nella Chiesa di Lourdes, celebrazione eucaristica
La festa proseguira’ nel pomeriggio. Alle ore 18,3o, recita del Santo Rosario. Seguira’, alle ore 19, la celebrazione della Santa messa. Sara’ officiata da don Francesco Burgio, gia’ parroco, qualche anno addietro, di questa chiesa in festa.
Seguiranno la solenne processione del simulacro della Vergine Maria per le vie della parrocchia e, sul sagrato della chiesa, i fuochi di artificio
I festeggiamenti sono organizzati dall’Unita’ Pastorale “”Maria Madre della Chiesa’””, diretta dall’arciprete don Giuseppe Costanza.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, entra nel vivo la Festa Beata Maria...