Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato il portone dell’abitazione di un quarantenne bracciante agricolo di Ravanusa e annerito il prospetto della struttura. Il rogo è avvenuto nei pressi di corso Garibaldi.

Qualcuno ha cosparso il portone con del liquido infiammabile appiccando il fuoco. È stato lo stesso proprietario di casa, dopo aver visto le fiamme, ad intervenire. Il 40enne ha poi formalizzato querela ai carabinieri della locale stazione che subito hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori eventuali telecamere che possano aver ripreso l’azione.