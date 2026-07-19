I carabinieri del Centro anticrimine natura del Comando provinciale di Agrigento hanno sequestrato un’area all’interno di una ditta che si occupa del trattamento di varie tipologie di rifiuti a Racalmuto. I militari dell’Arma, insieme ai tecnici dell’Arpa, hanno riscontrato alcune irregolarità nella gestione dei materiali in legno, plastica e provenienti da lavori di edilizia. Scoperti cumuli di rifiuti depositati senza rispettare le prescrizioni. Il legale rappresentate dell’azienda è stato denunciato per violazione delle prescrizioni sul trattamento dei rifiuti.