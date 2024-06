Un protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Palermo e Unionbirrai per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione della birra artigianale siciliana. Questi gli obiettivi dell’accordo siglato tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) e l’associazione dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani. I punti strategici del protocollo saranno presentati domani, mercoledì 22 maggio, durante il convegno “La ricerca al servizio dei birrifici artigianali. Conoscenza e sviluppo del settore brassicolo”, organizzato dal Dipartimento SAAF di UNIPA e che si terrà nell’Aula Magna “G. Ballatore” con la partecipazione del direttore prof. Tiziano Caruso e del prof. Aldo Todaro, docente di Tecnologie Alimentari.

“Questa sinergia – spiega Vittorio Ferraris, direttore di Unionbirrai – tra la nostra associazione e l’Università di Palermo è per noi motivo di grande orgoglio e si affianca alle tante iniziative che Unionbirrai svolge sul territorio, grazie all’impegno dei nostri referenti Fausto Lentini e Massimo Galli. Le attività già pianificate e quelle che organizzeremo nei prossimi mesi serviranno a diffondere la cultura della birra, a supportare e a promuovere la filiera di produzione della birra artigianale in Sicilia”.

L’accordo, prevede infatti, oltre al monitoraggio di processi di analisi della qualità dei prodotti della filiera brassicola siciliana, anche diverse iniziative a sostegno della cultura brassicola dedicate sia agli studenti che ai produttori di birra. In particolare, saranno organizzate quattro masterclass, già a partire da giugno, dedicate agli studenti universitari. Si tratta di corsi aggiuntivi legati al percorso accademico per coloro che volessero approfondire alcuni temi legati al mondo della birra, in particolare al bere in modo responsabile. Per i mastri birrai e i proprietari di birrifici, invece, saranno organizzate masterclass più tecniche.

L’Università degli Studi di Palermo, inoltre, metterà a disposizione un’intera area attrezzata dove ospitare un servizio di panel, per la degustazione professionale delle produzioni brassicole locali.