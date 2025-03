Con ordinanza comunale firmata dal Sindaco Vito Terrana, disposta l’inibizione al traffico veicolare in via Montello (in zona Lourdes), a Campobello di Licata, fino al 10 aprile. L’ordinanza può essere revocata o sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica o abuso dell’autorizzato. L’Ufficio tecnico comunale dovrà collocare i dovuti segnali, mentre le Forze dell’ordine sono incaricate ad eseguire il provvedimento.

Giovanni Blanda