Con decreto firmato dal Commissario straordinario del Comune di Campobello di Licata, Teresa Burgio, ha conferito l’incarico di fiducia all’avvocato Silvana Speranza, del foro di Agrigento, al fine di definire in via stragiudiziale le richieste di risarcimento danni presentate dai cittadini Angela Aiola e Giovanni Tasca. Si persegue la via stragiudiziale per evitare un aumento esponenziale del contenzioso che vedrebbe il Comune esposto al pagamento di somme maggiori, oltre all’aggravio di spese legali.

E’ stato incaricato il responsabile del settore Lavori pubblici a sottoscrivere, a nome e per conto del Comune, il disciplinare di incarico.

Giovanni Blanda