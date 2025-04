Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha emesso una nuova ordinanza in materia di divieto di balneazione in alcuni tratti di mare della costa. Ecco nello specifico le località interessate.

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento: Foce Fiume Akragas, 200 mentri a destra – 300 metri a sinistra; Foce Fiume Naro, 200 metri a destra – 200 metri a sinistra. Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri Motivi (aree portuali, Industriali): Porticciolo di San Leone. Tratti di mare e di costa Temporaneamente non Balneabili per inquinamento: Mare Nostrum – condotta premente: lunghezza tratto di mare 250 metri. Tratti di mare e di costa interessati da immissioni (fiumi depuratori valloni): Foce Fiume Akragas, 200 metri a destra – 300 metri a sinistra; 2. Foce Fiume Naro: 200 metri a destra – 200 metri a sinistra. Tratti di mare e di costa sottoposti ad interdizione per Ordinanze emesse per motivi di sicurezza: Costone località Caos; Località Drasy; Loc. Ex Oceano Mare – San Leone; Spiaggia località le Dune lunghezza tratto di mare 153 metri.