Furto nella sede della Uil di Agrigento, in via Piersanti Mattarella. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione nell’edificio che ospita il sindacato nella notte tra giovedì e venerdì. Una volta dentro l’attenzione dei balordi si è subito focalizzata sulla macchinetta automatica che distribuisce snack e bevande.

I ladri hanno forzato il distributore portando via i soldi contenuti all’interno della cassetta. Ancora da quantificare il bottino. Poi la fuga. Non è escluso che ad agire siano state le stesse persone che poco prima hanno fatto irruzione nella sede del Polo universitario a Calcarelle. Al via le indagini per risalire all’identità dei responsabili.