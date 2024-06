Raid vandalico all’istituto Anna Frank e nel vicino asilo in via Regione Siciliana, ad Agrigento. Ignoti sono riusciti ad entrare dopo aver scassinato una porta. I malviventi hanno messo a soqquadro diversi ambienti ma niente sarebbe stato portato via. Stesso copione è avvenuto a poca distanza, in un asilo. Anche in questo caso i balordi hanno fatto “visita” all’edificio senza rubare nulla. È probabile che ad agire siano state le stesse persone. Nel primo episodio sono intervenuti i carabinieri mentre nel secondo raid i poliziotti.