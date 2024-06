I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto e delle Stazioni di Noto e Avola hanno arrestato un 25enne del luogo per evasione. L’uomo, già in detenzione domiciliare per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere commessi nel 2017, è risultato assente al controllo dei Carabinieri. Le ricerche hanno permesso di rintracciare il 25enne a bordo della sua autovettura in giro per le vie cittadine. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.