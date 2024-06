Tentativo di furto in via XXV Aprile, nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi hanno preso di mira un chiosco di frutta e verdura di proprietà di un quarantenne agrigentino. I balordi, dopo aver forzato un infisso, sono entrati nell’attività commerciale ma il sistema di allarme si è attivato mettendoli in fuga.

In pochi minuti sono giunti sul posto i carabinieri ma dei malviventi nessuna traccia. Il titolare dell’attività commerciale ha presentato denuncia. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.