Un viaggio dentro se stessa per riscoprire una nuova versione di Anna Tatangelo. Dopo un lungo periodo di silenzio, dato da un percorso di riscoperta artistica, l’artista italiana sceglie Palermo per presentare il suo prossimo progetto live. Nella bellissima cornice di palazzo Ziito, assessorato alla cultura del Comune, la cantante, accompagnata anche dal primo cittadino del capoluogo, ha rivelato il nuovo disegno artistico che la vedrà protagonista il prossimo 6 agosto al teatro di Verdura di Palermo.

“Quest’anno sarà all’insegna del 400esimo festino di Santa Rosalia – ha dichiarato Roberto Lagalla – a fianco a questo non abbiamo rinunciato alla stagione musicale che stiamo ponendo su più poli: il teatro di Verdura, il velodromo e tutta l’area dei cantieri culturali della Zisa – continua – tre poli che mettiamo a disposizione per tutte le imprese che scelgono Palermo per le esibizioni artistiche”.

Anna Tatangelo sceglie Palermo

La scelta di Palermo come sede per questa anteprima non è casuale. Anna Tatangelo ha spesso parlato dell’affetto che nutre per la città siciliana e di come essa abbiamo influenzato la sua carriera e la sua arte. Palermo rappresenta per lei una sorta di rifugio, un luogo dove ritrovarsi e sentirsi a casa.

Il ritorno alla musica

Un nuovo live e un nuovo progetto discografico in cui riparte da zero nel suono, nei testi sinceri di un album in lavorazione, come si evince dal nuovo singolo “Mantra”, uscito sulle piattaforme digitali il 24 maggio per “Artist first”. Nel nuovo brano, Anna si mette a nudo come mai prima e lo stesso farà nel concerto, dove per la prima volta ballerà ma anche nel look, che diventa parte del gioco che le fa usare l’estetica come parte della narrazione per mostrare tutti i suoi lati.

Oltre 20 dischi di platino

Con otto partecipazioni al festival di Sanremo da protagonista, otto album in studio, oltre 20 dischi di platino, milioni di copie vendute in tutto il mondo, i feat internazionali come quello con Micheal Bolton nel 2008, i tour, ma anche la radio, la televisione (da Carlo Conti per “I migliori anni” su Rai uno, alla conduzione di “Scene da un matrimonio” su canale 5, al coach in “Io canto generation” nel 2023 e giurata in “Io canto family” di quest’anno o all’esperienza da giudice a “X factor”), il lavoro da attrice per la prima volta in “Natale al sud”.

Anna ha vissuto tante vite in una, con un unico punto fermo sempre al suo fianco: la musica.

Il nuovo progetto live

“Se sono qui a distanza di anni è grazie all’affetto di questa città e di questa terra – ha dichiarato l’artista – è un onore ripartire il prossimo 6 agosto dallo splendido teatro di Verdura, daremo il massimo”. Pronta a rinascere, Anna ripercorre tutta la sua carriera. Il fil rouge del destino la riporta al suo primo amore. Oggi più consapevole e matura, l’inizio di un nuovo progetto artistico ma anche personale che coincide con l’uscita del nuovo singolo “Mantra” dello scorso 24 maggio.

Grazie al potere salvifico della musica, si presenterà al grande pubblico con un cambio radicale che la vedrà esibirsi con a fianco un corpo di ballo.