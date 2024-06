Tragedia della strada vicino a Sigonella a Catania. Un militare americano di stanza alla base aerea è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio odierno. È rimasto coinvolto in uno schianto avvenuto sulla strada statale 192, nella zona di Passo Martino.

Il militare era in sella ad una motocicletta Yamaha Ténéré quando ha impattato con una vettura che stava percorrendo la strada sulla carreggiata opposta.

Impatto violentissimo, per l’uomo non c’è stato niente da fare

Lo scontro frontale si è rivelato violentissimo: il militare è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto, riportando ferite che non gli hanno lasciato scampo. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza ed è anche stato disposto l’arrivo di un elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare e non è rimasto che accertare il decesso. Sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.