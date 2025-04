La Sicilia è settima in classifica, ma sorprende con un solo museo ufficialmente registrato

L’Italia è universalmente riconosciuta come una delle nazioni con il patrimonio culturale più ricco al mondo. Con 62 siti iscritti nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, il nostro Paese detiene il primato mondiale per la quantità di luoghi di eccezionale valore storico, artistico e archeologico.

Per individuare le regioni italiane più attrattive per il turismo culturale, BonusFinder Italia ha condotto un’analisi dettagliata basata su fonti autorevoli, considerando fattori chiave come

Numero di Musei

Numero di siti archeologici

Numero di Teatri

In questa nuova classifica, è stato volutamente escluso il parametro relativo al numero di università, in quanto meno rilevante ai fini dell’attrattività turistica e dell’esperienza culturale per i visitatori.

Classifica delle Regioni Italiane per Attrattività Culturale

Pos. Regioni Numero di Musei Numero di teatri Numero di siti archeologici Punteggio Cultura /10 1 Lazio 94 157 20 8.96 2 Toscana 70 181 8 8.33 3 Campania 69 107 13 7.86 4 Emilia-Romagna 36 190 5 7.08 5 Lombardia 19 282 6 6.91 6 Puglia 16 112 11 6.29 7= Veneto 17 156 3 4.87 7= Sicilia 1 80 12 4.87 8= Basilicata 21 20 6 4.56 8= Calabria 19 35 6 4.56 11 Abruzzo 17 48 5 4.4 12 Marche 8 94 6 4.24 13 Sardegna 12 45 7 4.09 14= Liguria 14 58 4 3.93 14= Piemonte 13 145 3 3.93 16 Trentino-Alto Adige 27 33 2 3.46 17= Umbria 16 45 2 2.67 17= Friuli-Venezia Giulia 6 66 3 2.67 19 Molise 13 8 3 1.88 20 Valle d’Aosta 0 5 1 0.48

Il Lazio si conferma al primo posto con un punteggio di 8,96/10, grazie ai suoi 94 musei, 157 teatri e 20 siti archeologici, tra cui i monumenti di Roma, che lo rendono un polo di attrazione culturale globale. La Toscana segue con 8,33/10, distinguendosi per il suo straordinario numero di teatri (181) e per città d’arte come Firenze e Siena. La Campania si piazza terza con 7,86/10, grazie a siti iconici come Pompei e al suo ricco patrimonio museale.

“I risultati di questa nuova classifica riflettono il potenziale turistico delle regioni italiane – musei, teatri e siti archeologici sono elementi chiave per chi sceglie una meta di viaggio culturale,” ha dichiarato Andrea Panico, autore dello studio. “Senza il parametro delle università, si osservano spostamenti che riflettono il patrimonio tangibile piuttosto che quello accademico.”

Tra le regioni che migliorano la loro posizione spicca la Lombardia (5ª con 6,91/10) grazie ai suoi 282 teatri, il numero più alto tra tutte le regioni italiane, che conferma Milano come capitale dello spettacolo. La Puglia (6ª con 6,29/10) si distingue per la combinazione di 112 teatri e 11 siti archeologici.

“Questa nuova classifica è uno strumento utile per chi pianifica un viaggio culturale in Italia,” ha aggiunto Andrea Panico. “Le regioni che emergono offrono un mix unico di storia, arte e spettacolo, rendendole destinazioni ideali per un turismo culturale completo.”

Anche la Sicilia sorprende nella classifica, posizionandosi al 7º posto con un punteggio di 4,87/10, con il suo straordinario patrimonio storico e culturale. L’isola registra 80 teatri e 12 siti archeologici, tra cui la Valle dei Templi e il Teatro Greco di Siracusa, ma conta un solo museo registrato sul sito ufficiale museiitaliani.it.

“È stata una sorpresa vedere una regione come la Sicilia, con un’eredità culturale così vasta e riconosciuta a livello internazionale, avere solo un museo ufficialmente registrato,” ha dichiarato Andrea Panico.

Nella seconda metà della classifica troviamo l’Abruzzo si posiziona all’11º posto con un punteggio di 4,4/10, grazie ai suoi 17 musei, 48 teatri e 5 siti archeologici. Le Marche si piazzano al 12º posto con 8 musei, 94 teatri e 6 siti archeologici, raggiungendo un punteggio di 4,24/10. La Sardegna segue al 13º posto con un punteggio di 4,09/10, sostenuto da 12 musei, 45 teatri e 7 siti archeologici, tra cui i celebri nuraghi, strutture megalitiche uniche al mondo.

La Liguria si colloca al 14º posto con 14 musei, 58 teatri e 4 siti archeologici, totalizzando un punteggio di 3,93/10, mentre il Piemonte, anch’esso al 14º posto, brilla per i suoi 145 teatri e il ricco patrimonio museale di Torino.

Nelle ultime posizioni troviamo il Molise (19° con 1,88/10) e la Valle d’Aosta (20° con 0,48/10), che pur con un numero limitato di strutture culturali, offrono esperienze autentiche tra borghi storici e paesaggi mozzafiato.

“La cultura italiana non si misura solo in numeri – conclude Panico – ma questa classifica aiuta a individuare le destinazioni che offrono un’esperienza culturale autentica e immediatamente fruibile per i turisti.”