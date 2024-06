Con inizio alle ore 8, domenica, a Campobello di Licata, a distanza di una settimana, raccolta di sangue, nella sede dell’associazione Avis, organizzatrice dell’evento, sita in via Medici.

16 donazioni e 2 idoneita’ sono state il frutto della precedente raccolta di sangue. La successiva donazione di sangue si terra’ in 16 giugno.

Giovanni Blanda