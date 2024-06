si è concluso il V ciclo formativo del corso di Addetti al Primo Soccorso Aziendale. Dall’inizio delle lezioni ad oggi sono stati qualificati 125 Operatori. Il corso si è articolato in 3 giornate di addestramento, due di carattere teorico nelle quali sono stati trattati argomenti come il soccorso in caso di emorragie, arresto cardiaco, svenimento, problemi respiratori, ustioni ed allergie e una giornata dedicata alla pratica, con esercitazioni inerenti alle manovre salvavita di rianimazione cardio polmonare, al rilevamento della pressione arteriosa, all’utilizzo dei materiali della cassetta di primo soccorso, utile è stata la spiegazione da parte dei Sanitari della Questura di Agrigento, riguardante il bloccaggio delle emorragie e la medicazione delle ferite.

L’addetto al primo Soccorso, come previsto da normativa, deve essere obbligatoriamente presente in ogni ufficio o reparto; è formato, nello specifico, a dare il primo soccorso in caso di necessità e deve saper gestire una situazione d’emergenza, prestando tempestiva assistenza alla persona colta da malore o coinvolta in incidente stradale, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.