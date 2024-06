Il Comune di Campobello di Licata ha deciso la convocazione della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto relativo al permesso di costruire per le modifiche interne e di prospetto per la variazione di destinazione d’uso del piano terra e primo piano esistente, adibito ad abitazione, da destinare a ufficio veterinario e contestuale realizzazione di un canile nel fabbricato sito in contrada Fondachello, zona E del Piano regolatore generale. La conferenza e’ convocata in forma cosiddetta semplificata.

Gli Enti o le Amministrazioni sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni.

Giovanni Blanda