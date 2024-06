La Marina Militare Italiana celebra la propria Festa a Porto Empedocle. Una cerimonia si è tenuta questa mattina per ricordare l’impresa di Premuda, storica tappa che segnò la Prima guerra mondiale. La manifestazione ha avuto luogo presso il Monumento dei Caduti del mare nelle vicinanze della Capitaneria di porto. A fare gli onori di casa è stato il comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, il capitano di fregata Antonio Ventriglia. Presenti tutte le più alte cariche militari e politiche della provincia di Agrigento. A margine della cerimonia, caratterizzata dall’alzabandiera e dalla deposizione della corona di alloro ai caduti, sono state consegnate le onorificenze.

Ecco chi sono: Medaglia d’argento al merito di lungo comando al capitano di corvetta Giovanni Marco Vindigni (a consegnare il riconoscimento il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano); Medaglia d’oro al merito di lungo comando al primo luogotenente Angelo Giarratano (a consegnare il riconoscimento il vicesindaco di Porto Empedocle, Marilù Caci); Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militari per quarant’anni al primo luogotenente Gaetano Marcello Impiduglia (a consegnare il riconoscimento il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo); Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare per quarant’anni al luogotenente Giuseppe Ottavio Buccheri (a consegnare il riconoscimento il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola De Tullio).