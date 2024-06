Una giornata di mare che, da relax e divertimento, poteva finire in tragedia. Un ragazzo, di 16 anni, ha rischiato di annegare oggi tra la spiaggia del Blue out e l’Oceano Mare, zona balneare di San Leone. A notare il ragazzo in difficoltà, una giovane agrigentina Rita Volpe, che si trovava in spiaggia con il suo fidanzato, che appena ha visto il ragazzo in forte difficoltà si è tuffata e lo ha salvato, con non poche difficoltà visto che il mare era abbastanza mosso e le onde la spingevano sempre più a largo. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio, e giunti a riva, le amiche del ragazzo hanno ringraziato Rita per avergli salvato la vita. Rita Volpe è figlia di Alessandro Volpe, poliziotto in servizio presso la Questura di Agrigento, che senza pensarci un attimo ha pensato bene di gettarsi in acqua e mettere in salvo il ragazzo che stava rischiando di annegare.