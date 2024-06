E’ di quasi 5 milioni di euro il finanziamento concesso al Comune di Ravanusa per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della struttura pubblica “”Casa albergo per anziani”. Ecco la prima reazione del sindaco, Salvatore Pitrola: “ Con grande emozione comunico che il Comune ha ottenuto un finanziamento di euro 5.820.000, interamente a fondo perduto, da parte della Regione, che sarà destinato ai lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della Casa albergo per anziani”. “A distanza di meno di un anno dal nostro insediamento – prosegue Pitrola -, abbiamo programmato, progettato e portato al finanziamento in tempi record un progetto che vede il Comune di Ravanusa tra i pochi beneficiari della provincia”

GIOVANNI BLANDA