Incidente in via Villagrazia a Palermo. Un operaio interinale della Rap è stato travolto da un’auto che si è data alla fuga. L’uomo è rimasto gravemente ferito. È successo vicino alla guardia medica, dove l’operatore stava effettuando le operazioni di raccolta dei rifiuti insieme ad alcuni colleghi. L’auto è arrivata all’improvviso e l’ha investito, facendolo cadere sull’asfalto. L’impatto è stato violento. I sanitari del 118 hanno trasportato l’operaio all’ospedale Civico con codice rosso. È stato ricoverato in prognosi riservata. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale che stanno cercando di risalire all’autista fuggito via.

Il pirata della strada dopo essere fuggito, ha contattato gli agenti della polizia municipale che hanno recuperato anche l’auto, una Opel Astra. L’operatore ecologico rischia di perdere una gamba per le gravi ferite riportate.