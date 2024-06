Sarà attivo a partire da lunedì prossimo, 24 giugno 2024, il servizio di vigilanza antincendio predisposto dal Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento lungo alcune strade provinciali ed alcune statali nei pressi di aree boscate. Il servizio sarà svolto tramite postazioni dinamiche con squadre composte da due dipendenti dell’Ufficio di Protezione Civile e due volontari delle associazioni di protezione civile che hanno dato la loro disponibilità, ovvero: Rangers di Sambuca di Sicilia, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Licata, Gruppo comunale di Palma di Montechiaro, Compagnia Giubbe Verdi di Castrofilippo e Gruppo di Protezione Civile di S. Stefano Quisquina.

Una squadra formata da dipendenti abilitati all’antincendio boschivo sarà dotata anche di un modulo antiincendio.

Novità assoluta, per questa attività di contrasto agli incendi, l’attivazione di una squadra di piloti UAS, abilitati per l’utilizzo di due droni, di cui uno con termocamera, per il monitoraggio in tempo reale delle aree verdi e la prevenzione del rischio roghi. I droni saranno utilizzati anche per individuare eventuali attività sospette di piromani e di abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha comunicato a Prefettura di Agrigento, Comando dei Vigili del Fuoco, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Comandi delle varie Forze dell’Ordine ed ai Sindaci dei Comuni interessati l’avvio del servizio, che si concluderà il 31 agosto.