siamo felici di annunciare che, nonostante il poco tempo a disposizione e le difficoltร organizzative, siamo riusciti a preparare una serie di eventi in onore del nostro amato patrono, San Calogero. Come molti di voi sapranno, mi sono insediato solo una settimana fa, ma con dedizione e spirito di comunitร siamo riusciti a mettere in piedi un programma di eventi.

Ecco il calendario degli eventi:

Venerdรฌ 21 giugno, ore 21:00 – GRUPPO FOLK

Sabato 22 giugno, ore 21:00 – TALENTI NARESI

Domenica 23 giugno, ore 21:00 – SAGGIO DI DANZA

Sabato 29 giugno, ore 21:00 – SERATA CABARET CON SASA’ SALVAGGIO

Vogliamo esprimere la nostra piรน sincera gratitudine a tutte le attivitร commerciali locali che hanno contribuito con il loro supporto e aiuto. Un ringraziamento speciale va anche all’Onorevole Pisano per il suo prezioso contributo.

Siamo consapevoli che l’organizzazione รจ stata rapida e potrebbe non essere perfetta, ma speriamo che possiate apprezzare lo sforzo e partecipare numerosi per celebrare insieme questa importante ricorrenza.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme!

Il Sindaco Milco Dalacchi