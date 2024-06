A Campobello di Licata, è ancora festa del Patrono San Giovanni Battista. Stasera (Giovedì 27 giugno), alle ore 18,30, santa messa nella Chiesa Madre “San Giovanni Battista”. Seguirà, alle ore 20, nello spazio aperto della chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, adorazione eucaristica, guidata da don Manlio Iacoponelli.

Alle ore 21,30, in Piazza XX Settembre, spettacolo musicale con gli allievi della “Circuiti sonori accademy”. Presenterà Bernardo Napoli.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì. In programma eventi sportivi per ragazzi in piazza (ore 9-12, ore 16-19). In serata, santa messa. Domenica 30 la conclusione delle celebrazioni religiose

Giovanni Blanda