Domenica 30 giugno alle 10:00 si terrà l’inaugurazione della scultura “Caronte” di Silvio Benedetto, donata da Vincenzo Smirglia in memoria della moglie Rosetta D’Angelo. L’opera sarà installata nella Valle delle Pietre Dipinte a Campobello di Licata.

Caronte, figura mitologica che traghettta le anime dei defunti nell’oltretomba, è rappresentato in tutta la sua imponenza: un corpo possente, una barba folta e uno sguardo severo. La scultura è realizzata in pietra e si inserisce perfettamente nel suggestivo paesaggio della Valle delle Pietre Dipinte.

L’inaugurazione sarà un’occasione per ricordare Rosetta D’Angelo e per ammirare da vicino la splendida opera di Silvio Benedetto. La manifestazione si aprirà con i saluti delle autorità, seguirà un intervento critico sulla scultura e si concluderà con lo scoprimento dell’opera.

La Valle delle Pietre Dipinte è un parco artistico unico al mondo, dove sculture di pietra raffigurano personaggi e scene della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il parco è un luogo di grande suggestione, dove arte e natura si fondono in perfetta armonia