“Esprimo vivo cordoglio ai familiari per la prematura scomparsa del giovane Angelo Giardina, ennesima vittima di una continua strage silenziosa che colpisce tanti lavoratori. Credo sia necessario da un lato approfodire l’ ennesima è assurda vicenda che coinvolge un giovane lavoratore accertando tutte le responsabilita’, dall’ altro è sempre più necessario un investimento importante nella formazione alla prevenzione iniziando soprattutto nelle scuole, un luogo educativo per far capire fin da subito che in ogni categoria di lavoro esiste un rischio di infortunio, di malattia professionale, di morte”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS dopo la tragedia che ha coinvolto a Canicattì l’ operaio di 21 anni, Angelo Giardina, morto mentre era al lavoro in un capannone di un’impresa edile che produce manufatti in calcestruzzo. Secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto travolto da carrello elevatore che stava manovrando.