Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a San Leone lungo il viale delle Dune. Nello scontro tra due moto ha perso la vita Salvatore Vetro, 20 anni di Favara. Altri tre giovani, sempre di Favara, di 32, 28 e 23 anni sono rimasti feriti in maniera grave e sono stati trasferiti tutti in ospedale a bordo di tre ambulanze.

Salvatore Vetro, dopo il trattamento farmacologico e rianimatorio è morto per arresto cardiaco post traumatico presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un’altro ragazzo è stato operato d’urgenza e verrà trasferito a Palermo per i traumi subiti, e un altro ancora è in coma farmacologico.

Ad occuparsi della dinamica del sinistro i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro. Questa mattina sul luogo dell’incidente un mazzo di fiori per la giovane vittima.