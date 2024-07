Una rissa tra giovanissimi si è verificata nella tarda serata di ieri davanti un locale della movida al porticciolo turistico di San Leone. Alcuni ragazzi, per ignoti motivi, si sarebbero colpiti a vicenda. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, la maggior parte dei contendenti si era dileguato.

Un 21enne agrigentino è rimasto ferito ma lo stesso ha rifiutato le cure mediche e il ricovero in ospedale. Gli agenti hanno identificato altre tre persone, tutti ragazzi tra i 16 e i 22 anni. Al via le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.