Fiamme a Favara. Un incendio ha danneggiato un furgone di proprietà di una imprenditrice quarantenne del posto ma di fatto in uso ad un operaio di 34 anni. Il rogo è avvenuto all’alba di ieri in via Mulino. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio ma non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini per accertare le cause. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.