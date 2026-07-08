Ha commesso una rapina al supermercato minacciando con un coltello una guardia giurata. Protagonista di questa vicenda è un 25enne straniero, che è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato per rapina impropria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Ad operare sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, che hanno raccolto la richiesta di intervento, giunta al numero unico di emergenza, di una guardia giurata in servizio presso un supermercato di piazza Santa Maria di Gesù.

In particolare, la guardia giurata ha riferito ai poliziotti della centrale operativa di aver subito una rapina commessa dall’uomo che, entrato nel supermercato, ha arraffato dagli scaffali alcune bottiglie di alcolici, del valore di 70 euro circa, nascondendole in un sacchetto; dopo di ciò, per evitare di pagare, si è diretto correndo verso l’uscita. Dopo esser stato raggiunto e fermato all’esterno, nel tentativo di assicurarsi la fuga l’uomo ha estratto un coltello puntandolo contro la guardia giurata. Poco dopo, i poliziotti, intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti a rintracciarlo, anche grazie alle descrizioni fornite dal vigilantes. Il 25enne, trovato con la merce ancora nel sacchetto, è stato fermato e bloccato, mentre le bottiglie sono state restituite al responsabile dell’esercizio commerciale. In relazione a quanto accaduto, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.