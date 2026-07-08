Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in viale Epipoli, a Siracusa. Per cause in corso di accertamento, la moto, che procedeva presumibilmente nella stessa direzione di marcia della bicicletta, verso il Belvedere, si e’ scontrata con il velocipede. Nell’impatto e nella successiva caduta il motociclista e’ deceduto. Il ciclista, rimasto ferito, e’ stato trasportato e ricoverato all’ospedale Umberto I. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti degli inquirenti.
Scontro moto-bicicletta, morto 48enne
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