Finto finanziere arrestato dai poliziotti della Squadra mobile palermitana. Si tratta di un catanese di 40 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo dovra’ rispondere anche dei reati di danneggiamento di mezzi erariali e truffa. L’arresto e’ giunto al seguito di un inseguimento lungo l’autostrada A 19 e conclusosi nei pressi di un sottopasso stradale dopo che il fuggitivo aveva imboccato l’uscita dell’agglomerato industriale. L’autista, a bordo di una Fiat Panda, era stato notato da una pattuglia lungo viale della Regione siciliana. La sua guida pericolosa aveva attirato l’attenzione degli agenti che lo avevano visto immettersi in autostrada e, per ragioni di sicurezza, gli avevano indicato di fermarsi presso la piazzola di sosta dei Caracoli per un controllo. Giunto nei pressi dell’area di servizio, ha pero’ accelerato per proseguire la marcia in autostrada, a velocita’ sostenuta, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti. Ne nasceva un rocambolesco inseguimento che si e’ concluso nei pressi di un sottopasso stradale di Buonfornello dopo che il fuggitivo aveva imboccato l’uscita autostradale dell’agglomerato industriale. La Panda ha speronato l’auto di servizio e il conducente bloccato e arrestato. Durante la fuga, l’uomo aveva lanciato in mezzo ad alcune sterpaglie un involucro che e’ stato recuperato dai poliziotti e al cui interno sono stati ritrovati oggetti e orologi preziosi riconducibili a una truffa portata a compimento nel capoluogo poco prima ai danni di una anziana cittadina. La vittima era stata raggiunta nel suo appartamento da un fantomatico finanziere con il pretesto di verificare se i gioielli fossero legati a una rapina appena compiuta. I preziosi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il cittadino catanese dovra’ quindi rispondere anche del reato di truffa.
Finto finanziere truffa anziana e sperona auto polizia, arrestato 40enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, 2000 euro dalla Regione per la biblioteca
Il Comune di Canicattì ha ottenuto un contributo di 2000 euro dalla Regione per incrementare il patrimonio librario della biblioteca comunale per la...
Canicattì, “Controcorrente”. I punti dove firmare petizione per revoca gestione Siciliacque
Il Faro di Canicattì del Movimento Controcorrente comunica l’avvio della raccolta firme a sostegno della petizione popolare rivolta al Presidente della Regione Siciliana, ...
Ufficializzato il programma della Festa di Lourdes a Campobello di Licata
Lunedì prossimo (13 luglio), ai nastri di partenza la festa religiosa. Dalle ore 16 alle ore 18,15, nella piazzetta del...
Favara, area esterna della sua officina trasformata in discarica. Denunciato meccanico
I Carabinieri della Tenenza di Favara, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei reati ambientali e alla verifica del rispetto...
Il bilancio della Giornata di donazione di sangue a Campobello di Licata
16 sacche di sangue raccolte e una pre-donazione (idoneita' a donare sangue).E' Il bilancio della Giornata di donazione di sangue promossa dall'Associazione Volontari Italiani...
Stalking alla nipote, divieto di avvicinamento per 60enne
Scatta anche il divieto di avvicinamento per un sessantenne di Favara, finito negli scorsi giorni ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori ai danni...
Operazione Husky, al porto di Licata due ledwall racconteranno lo sbarco alleato in Sicilia
Ottantatré anni dopo l’Operazione Husky, il porto di Licata torna al centro della memoria storica per ricordare il ruolo strategico che svolse durante lo...