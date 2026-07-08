Finto finanziere arrestato dai poliziotti della Squadra mobile palermitana. Si tratta di un catanese di 40 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo dovra’ rispondere anche dei reati di danneggiamento di mezzi erariali e truffa. L’arresto e’ giunto al seguito di un inseguimento lungo l’autostrada A 19 e conclusosi nei pressi di un sottopasso stradale dopo che il fuggitivo aveva imboccato l’uscita dell’agglomerato industriale. L’autista, a bordo di una Fiat Panda, era stato notato da una pattuglia lungo viale della Regione siciliana. La sua guida pericolosa aveva attirato l’attenzione degli agenti che lo avevano visto immettersi in autostrada e, per ragioni di sicurezza, gli avevano indicato di fermarsi presso la piazzola di sosta dei Caracoli per un controllo. Giunto nei pressi dell’area di servizio, ha pero’ accelerato per proseguire la marcia in autostrada, a velocita’ sostenuta, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti. Ne nasceva un rocambolesco inseguimento che si e’ concluso nei pressi di un sottopasso stradale di Buonfornello dopo che il fuggitivo aveva imboccato l’uscita autostradale dell’agglomerato industriale. La Panda ha speronato l’auto di servizio e il conducente bloccato e arrestato. Durante la fuga, l’uomo aveva lanciato in mezzo ad alcune sterpaglie un involucro che e’ stato recuperato dai poliziotti e al cui interno sono stati ritrovati oggetti e orologi preziosi riconducibili a una truffa portata a compimento nel capoluogo poco prima ai danni di una anziana cittadina. La vittima era stata raggiunta nel suo appartamento da un fantomatico finanziere con il pretesto di verificare se i gioielli fossero legati a una rapina appena compiuta. I preziosi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il cittadino catanese dovra’ quindi rispondere anche del reato di truffa.