Venerdì 14 giugno a Canicattì presso la suggestiva cornice di Palazzo Bordonaro si è svolta la 62° Charter Nigth e la Cerimonia del passaggio della Campana del Lions Club Canicattì Host.

A guidare il prestigioso club per il nuovo anno sociale 2024-2025 sarà l’Avv. Giancarlo Granata che nel corso del suo mandato sarà collaborato dai soci Arch. Maria Laura Comparato Segretario, Dr. Stefano Lo Giudice Tesoriere, Ing. Salvatore Lo Vullo Cerimoniere oltre che dagli amici componenti il direttivo .

La cerimonia ha visto la partecipazione dell’Avv. Giacomo Cortese Presidente della X Circoscrizione del Distretto 108yb Lions Sicilia oltre che di numerosi officers, personalità lionistiche e presidenti di altri club service.

Il Presidente Avv. Giancarlo Granata nel suo intervento inaugurale dopo aver ringraziato i soci per la fiducia accordata ha illustrato i punti salienti del suo programma per il nuovo anno sociale che sarà come sempre ispirato ai principi lionistici del servizio e della solidarietà proseguendo nel solco di una tradizione di impegno civico che ha da sempre contraddistinto il Lions Club Canicattì Host .